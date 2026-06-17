Tom Holland a confirmé s’être marié en secret avec Zendaya

Tom Holland a confirmé de manière indirecte, mais explicite, que lui et Zendaya s’étaient mariés en présence de leurs amis et des deux familles.

Ce n’était pas si difficile finalement. Le journaliste du site britannique Esquire a réussi à obtenir la réponse à la question que toute la planète people se posait depuis des mois : Tom Holland et Zendaya se sont-ils mariés ou pas ? Et la réponse est oui.

Le comédien de 30 ans, qui assure actuellement la promotion de «Spider-Man : Brand New Day» attendu dans les salles françaises à partir du 29 juillet prochain, a été questionné à propos des fausses photos de leur mariage générées par IA qui ont circulé sur Internet il y a plusieurs mois. Il a souligné que même sa grand-mère s’était inquiétée de savoir si elle avait manqué une cérémonie dont elle n’avait pas entendu parler.

Quand le journaliste lui a demandé si d’autres membres de sa famille, ou des amis, avaient partagé la même crainte, Tom Holland a répondu : «Non, parce qu’ils étaient tous là». Avant d’ajouter : «C’est tout ce que je vous dirai à ce sujet». Les propos de l’acteur viennent confirmer ceux de Law Roach, le styliste personnel de Zendaya, qui, en mars dernier, avait révélé au site Access Hollywood que le mariage avait bien eu lieu.

Une vie privée sacrée

En avril dernier, Zendaya avait évoqué leur désir de maintenir certains aspects de leur vie privée loin des regards dans le podcast Modern Love. «Je suis consciente d'être une personnalité publique, comme lui, et je sais aussi que nous avons grandi sous le regard des fans et que nous avons tourné des films où nous tombons amoureux. Je le comprends parfaitement et je ne veux pas minimiser cela en disant 'mêlez-vous de vos affaires'», avait-elle expliqué.

«Mais à bien des égards, je suis aussi quelqu'un de très discret et je fais de mon mieux pour préserver notre intimité. Nous essayons, en général, de ne pas nous cacher du monde, mais plutôt de préserver certaines choses pour nous, afin de maintenir ce bonheur en nous, avec nos proches et notre famille. (...) Je comprends certaines critiques, mais je tiens aussi à fixer mes propres limites quant à ce que je souhaite aborder et partager», avait-elle ajouté.