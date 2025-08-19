Municipales 2026 : Louis Sarkozy sera bien candidat à la mairie de Menton

Louis Sarkozy sera candidat aux Municipales de 2026 pour la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Une annonce parue ce 19 août dans le Journal officiel.

Tout en discrétion. Ce 19 août, nous avons appris via le Journal officiel, que Louis Sarkozy serait bel et bien candidat à la mairie de Menton, dans les Alpes-Maritimes, lors des Municipales de 2026.

Âgé de 28 ans, le fils de l’ancien président de la République s’est installé dans cette ville au début de l’été 2025. À un an des municipales, il n’avait jusqu’alors ni confirmé, ni démenti son intention de se lancer dans la campagne. «Je ne sais pas si je serai candidat ou si je ne serai pas candidat. Ce que je peux vous dire, c’est que la décision n’est pas prise, mais impossible pour moi de vivre dans une ville et de ne pas participer à la vie locale», avait-il notamment confié à la station locale de la radio RCF, le 4 août dernier.

Toutefois, il semble qu’à ce moment-là, sa décision était déjà arrêtée. Simplement, Louis Sarkozy n’avait aucune intention d’en faire un coup médiatique : là où d’autres multiplient les annonces tapageuses, lui a préféré avancer dans la plus grande discrétion.

Un premier indice est néanmoins apparu une semaine après son interview : le dépôt, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, de «l’association de financement de la campagne électorale de la liste conduite par Louis Sarkozy pour les élections municipales de mars 2026 à Menton».

La confirmation est finalement tombée ce mardi 19 août, avec la publication officielle de sa candidature au Journal officiel.

Louis Sarkozy : un nom qui peut peser lourd dans la bataille de Menton

À Menton, rien ne place le jeune politicien de 28 ans en favori. Certes, le maire sortant, fragilisé par des soupçons de détournement de fonds, ne briguera pas un nouveau mandat, mais la concurrence s'est déjà annoncée.

Florent Champion, adjoint de l’actuelle majorité municipale, a officialisé sa candidature, tout comme Sandra Paire, autre élue de droite, ainsi que la députée du Rassemblement national, Alexandra Masson.

Dans ce contexte, une question demeure : le nom Sarkozy sera-t-il pour lui un tremplin ou un fardeau, selon les points de vues locaux, dans cette campagne ?

Du côté de certains cadres des Républicains, les avis sont nuancés : ils sont nombreux à reconnaître à Louis Sarkozy un véritable talent politique, reste à savoir si celui-ci suffira à convaincre l’électorat mentonnais.