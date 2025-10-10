«Je relève constamment de nouveaux défis physiques» : à la «retraite» depuis 5 ans, Michael J. Fox évoque son quotidien et son retour dans une série

Trente-quatre ans après son diagnostic de la maladie de Parkinson et cinq ans après sa «retraite», Michael J. Fox parle de la sortie de son livre, de son retour inespéré sur le petit écran et décrit ce à quoi ressemble son quotidien aujourd’hui.

Ces derniers mois, il a été très actif. Outre l'écriture du livre «Future Boy» avec sa collaboratrice de longue date Nelle Fortenberry, Michael J. Fox a également tourné un épisode de la troisième saison de «Shrinking». Un retour sur les plateaux inespéré pour celui qui a pris sa «retraite» d'acteur il y a cinq ans en raison de problèmes de santé liés à sa maladie de Parkinson.

La star de «Retour vers le futur», âgée de 64 ans, s'est notamment confiée sur cette apparition dans la série d’Apple TV+, dans un long entretien publié cette semaine dans le magazine People. «Je suis toujours à la retraite», a d’abord plaisanté celui qui avait un jour déclaré qu'il arrêterait de jouer après avoir quitté «Spin City» en 2000.

Dans la série «Shrinking», qui l’a récemment fait revenir devant les caméras, le personnage incarné par Harrison Ford reçoit, comme cela avait été le cas pour lui en 1991, un diagnostic de Parkinson. En tant que fan du programme, Michael J. Fox explique avoir appelé son créateur et lui a dit : «Vous avez fait un programme sur la maladie de Parkinson, et vous ne m'avez pas appelé ?" Il m'a répondu : "Oh, tu veux le faire ?" J'ai répondu : "J'adorerais." Il m'a alors dit : "Laisse-moi y réfléchir, voir ce que je peux faire." Il s'est mis au travail et a trouvé ce concept vraiment génial».

L’acteur n'a pas encore révélé les détails exacts de son rôle, toutefois People fait savoir qu’il jouera un personnage atteint de la maladie de Parkinson. «C'était la première fois que je pouvais être sur le plateau, sans me soucier de la fatigue, de la toux ou quoi que ce soit. Je le fais, tout simplement», a-t-il confié.

Un optimisme à toute épreuve

Toujours pour le magazine People, Michael J. Fox a détaillé son quotidien, qui compte en ce moment des journées particulièrement bien remplies avec la sortie de son livre, son travail sur la version audio de ce dernier et celui qu’il livre, comme depuis de nombreuses années, auprès de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson, qu'il a fondée en 2000.

Après trente-quatre ans de combat contre la maladie, Michael J. Fox dit rester optimiste malgré les conséquences sur sa parole et sa motricité, expliquant avant tout écouter son corps chaque matin avant de décider quoi faire. «Je me réveille et je reçois le message de ce à quoi va ressembler la journée, et j'essaie de m'y adapter», a-t-il indiqué.

«Je relève constamment de nouveaux défis physiques et j'y parviens. Je me déplace souvent en fauteuil roulant, et il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer», a-t-il poursuivi.

Père de quatre enfants désormais adultes, Sam, 36 ans, les jumeaux Aquinnah et Schuyler, 30 ans, et Esmé, 23 ans, qu'il a eu avec sa femme Tracy Pollan, Michael J. Fox confie s’efforcer de «prendre le bon côté des choses et de le saisir.»

Toujours prompt à se rendre aux conventions, il explique que c’est l’enthousiasme des fans de «Retour vers le Futur» qui l’a poussé à écrire son livre, et qu’il souhaite travailler encore tout en consacrant de son temps à ses proches. «Je vois le travail des autres et cela me fait penser que je pourrais peut-être trouver quelque chose qui me corresponde en tant qu'acteur et scénariste», a-t-il dit. Et en tant que parent, mari et ami, j'ai encore beaucoup à faire.»