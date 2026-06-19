Jennifer Lopez vivement critiquée en raison des bourses d’études de ses jumeaux

Jennifer Lopez a suscité une vive polémique après avoir annoncé que ses jumeaux, Max et Emme, avaient obtenu des bourses d'études.

Fière de ses enfants, Jennifer Lopez s'est récemment extasiée sur l'admission à l'université de ses jumeaux de 18 ans, Max et Emme, qu'elle a eus avec son ex-mari le chanteur Marc Anthony. Dans une interview accordée à ExtraTV, elle a déclaré qu’ils avaient été «admis dans les cinq universités où ils avaient postulé», et qu'ils avaient «chacun obtenu une bourse».

La chanteuse et actrice a ensuite confié avoir vu de ses propres yeux les efforts fournis par ses jumeaux tout au long de leur scolarité, malgré leurs difficultés d'apprentissage. «J'ai vraiment vu qu'ils travaillaient très dur. Dès le CM2, quand l'école est devenue sérieuse. Ils ont vraiment travaillé sans relâche», a-t-elle poursuivi. «Ils ont un TDAH (Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, NDLR) et ont donc besoin d'apprendre différemment. Il y a eu des difficultés, des moments compliqués, et je suis tellement fière d'eux car ils ont tenu leurs engagements. Ce sont des personnes formidables.»

Alors que les bourses universitaires «au mérite» sont courantes aux Etats-Unis, les propos de la star ont néanmoins suscité de nombreuses réactions en ligne, plusieurs internautes estimant qu'il est déplacé - dans le contexte économique difficile actuel - que les enfants d'artistes multimillionnaires reçoivent une aide financière. «C'est bien qu'ils aient été acceptés, mais cela représente deux bourses de moins qui auraient pu bénéficier à des enfants ou des familles qui en ont réellement besoin», a commenté un utilisateur. «Félicitations pour l'obtention de bourses au mérite ! Mais vous n'en avez pas besoin.», a écrit un autre.

«Tout le monde est fier que ses enfants soient admis à l'université. Mais être aussi riche qu'elle, obtenir des bourses et s'en vanter, c'est vraiment déconnecté de la réalité. Toutes les bourses devraient avoir un plafond de revenus, bon sang !», pouvait-on lire dans un autre commentaire.