Sabrina Carpenter : la pop star obtient une ordonnance restrictive de cinq ans contre un harceleur présumé

La pop star Sabrina Carpenter a obtenu une ordonnance restrictive visant un homme de 31 ans qui a tenté de pénétrer chez elle une douzaine de fois.

La justice a donné raison à Sabrina Carpenter. Ce mercredi, un juge de Los Angeles a accordé à la chanteuse américaine une ordonnance restrictive de cinq ans contre William Applegate, un homme âgé de 31 ans accusé de la harceler et d'avoir tenté à plusieurs reprises de s'introduire à son domicile. Comme le rapporte «L'Associated Press», l'individu se serait présenté plus d'une douzaine de fois près de la résidence de l'interprète d'«Espresso», qui a assisté à l'audience à distance, par visioconférence.

Face au juge, William Applegate, qui assurait lui-même sa défense, a tenu des propos pour le moins déroutants. Il a affirmé que lui et la star faisaient partie d'un prétendu programme militaire secret et qu'ils devaient «être réunis au plus vite» pour des raisons «de sécurité nationale et mondiale». D'une voix monotone, il a expliqué avoir été recruté dans un hôtel de Los Angeles et avoir reçu pour mission de contacter la chanteuse afin de «sauver le monde», précise «Rolling Stone».

Dans sa requête, il a également affirmé avoir assisté au concert de Sabrina Carpenter au festival Coachella en avril dernier. Selon lui, la chanteuse l'aurait regardé pendant sa prestation afin de lui transmettre un message. De son côté, Sabrina Carpenter a décrit William Applegate comme un «parfait inconnu» dans les documents transmis à la justice. L'ordonnance impose désormais à William Applegate de se tenir à au moins 90 mètres de Sabrina Carpenter. Il lui est également interdit de la contacter, directement ou indirectement, ainsi que de posséder des armes à feu.