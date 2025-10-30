Colin Farrell : ivre sur le tournage de «Minority Report», il raconte avoir énervé Tom Cruise en ratant 45 fois une scène

Colin Farrell se souvient d'une scène de «Minority Report» qui avait nécessité 46 prises, en raison de son ivresse avancée ce jour-là. Un comportement qui avait eu raison de la patience de son partenaire à l’écran, Tom Cruise.

Une gueule de bois inoubliable. Colin Farrell se souvient avoir passé une nuit particulièrement arrosée en 2002, juste avant ce qui reste encore aujourd’hui «l'une des pires journées qu'il a jamais passées sur un plateau de tournage».

A l’époque, l’acteur tournait dans «Minority Report» sous la direction de Steven Spielberg. «C’était mon anniversaire le 31 mai, et on tournait. J'ai supplié la production – pour qui je me prenais ? – de ne pas me faire travailler le jour de mon anniversaire, alors que le film avait un budget de 120 millions de dollars», s'est-il souvenu cette semaine dans l'émission «The Late Show with Stephen Colbert». «Forcément, je devais commencer le tournage à 6h du matin le 31 mai, et j'avais fait toutes sortes de bêtises la veille. Je me souviens m'être couché, et dès que j'ai éteint la lumière, le téléphone a sonné. C'était le chauffeur. Il m'a dit : "Il est 6 h 10." Et là, je me suis dit : "Merde !"»

Son état de «fatigue» particulièrement avancé avait tout de suite interpellé le réalisateur adjoint David H. Venghaus qui lui aurait, dit-il, signifié qu’il ne pouvait pas se rendre comme ça sur le plateau. «Et je lui ai dit : "Prends-moi six bières Pacifico et un paquet de 20 Red." Bon, écoutez, c'est pas très élégant, parce que deux ans plus tard, je suis allé en cure de désintoxication, pas vrai ? Mais sur le moment, ça a marché. Tous les grands sages qui nous guident dans la vie nous diraient que seul le présent compte», a ensuite plaisanté Colin Farrell, précisant avoir bu quelques unes des bières qui lui avaient été apportées avant de tourner la scène.

«Je n'oublierai jamais cette réplique que je n'arrivais pas à prononcer», a-t-il dit. «C'était : "Je suis sûr que vous avez tous saisi le paradoxe fondamental de la méthodologie de la pré-enquête." C'est cette phrase qui a lancé la scène. Je me souviens que [l'équipe] est venue me voir et m'a demandé : "Tu veux aller prendre l'air ?" Et je me souviens avoir pensé : "Si je sors prendre l'air, la pression sera encore plus forte quand je reviendrai et je devrai être meilleur." Et j'ai répondu : "Non, on va continuer."»

«On a fait 46 prises. Tom (Cruise), que j'adore, n'était pas très content !», a ajouté l’acteur libéré de ses addictions après plusieurs cures de désintoxication et la naissance de son fils.