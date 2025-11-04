Anthony Hopkins : l'acteur rejette l'idée de son épouse qui le pense autiste Asperger

Anthony Hopkins conteste la conviction de son épouse, Stella Arroyave, selon laquelle il serait autiste. Un diagnostic absurde selon l’acteur de 87 ans.

Il n’a que faire des «étiquettes». En pleine promotion de ses mémoires, «We Did OK, Kid», l’acteur Anthony Hopkins a révélé que Stella, sa (troisième et actuelle) femme, qu’il avait épousée en 2003, est persuadée qu’il s’inscrit dans le spectre autistique.

«Je suis obsédé par les chiffres. Je suis obsédé par les détails. J’aime que tout soit en ordre. Et j’aime mémoriser, a-t-il déclaré. Stella s’est renseignée et m’a dit: “Tu dois être Asperger”... Je ne savais pas de quoi elle parlait. Je n’y crois même pas.», a déclaré la star du «Silence des Agneaux» au cours d’une interview avec le Sunday Times.

L’acteur a insisté sur le fait qu’il ne s’intéressait pas aux libellés «stupides». «Je suppose que je suis cynique parce que tout cela n’a pas de sens, a-t-il déclaré. Tout cela est absurde. TDAH, TOC, Asperger, blah, blah, blah. Oh mon Dieu, c’est ce qu’on appelle vivre.»

Des problèmes de santé mentale

Il a poursuivi: «C’est juste être un être humain, plein d’enchevêtrements, de mystères et de choses qui sont en nous. Plein de verrues, de crasse et de folie, c’est la condition humaine. Toutes ces étiquettes. Je veux dire, qui s’en soucie ? Mais maintenant, c’est la mode.»

Plus tôt dans l'interview, il a révélé qu'il soupçonnait avoir hérité des problèmes de santé mentale de son père, Richard Hopkins. «Oh oui, l’idée m’a traversé l’esprit qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas chez moi», a-t-il dit. L’acteur et réalisateur Laurence Olivier, qui avait contribué au lancement de sa carrière, lui avait un jour conseillé de consulter un psychiatre, a-t-il dit mais n’aura finement consulté «un thérapeute» que «brièvement», décidant ne plus jamais retourner voir après appris appris que ce dernier avait eu trois épouses.

Dans ses mémoires, Anthony Hopkins évoque aussi ses problèmes d’alcoolisme et comment un accident de la route a été le point de départ de sa sobriété.