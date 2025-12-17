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Meurtres de Rob Reiner et son épouse Michele : une vidéo montre leur fils Nick quelques instants après leur mort

Nick Reiner, qui vivait apparemment sur la propriété de ses parents, n'était pas chez lui lorsque les corps ont été découverts. [Capture X @ABC]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une vidéo montre Nick Reiner en train de faire des achats dans une station-service juste après les meurtres de ses parents, Rob et Michele Reiner, pour lesquels il a été inculpé ce mardi.

Un calme glaçant. Une vidéo relayée par ABC montre Nick Reiner en train d’acheter une boisson dans une station-service, vraisemblablement peu de temps après qu’il a poignardé ses deux parents, le cinéaste Rob Reiner et son épouse photographe Michele, retrouvés morts à leur domicile dimanche dernier.
 

Arrêté en pleine rue

Une autre vidéo, relayée par le NY Post, semble montrer le jeune homme de 32 ans, qui avait parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie depuis l'adolescence, juste quelques instants avant qu’il ne soit encerclé par la police et arrêté le 14 décembre près de l'Université de Californie du Sud. 


Nick Reiner, qui vivait apparemment sur la propriété de ses parents, n'était pas chez lui lorsque les corps de ses parents ont été découverts, ont précédemment indiqué des sources policières. 

Sur le même sujet Meurtres de Rob Reiner et de son épouse Michele : inculpé, le fils du cinéaste, Nick Reiner, risque la peine de mort Lire

Il a été inculpé mardi de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avec pour circonstance aggravante l’utilisation d’un couteau, a indiqué le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman. Ces accusations pourraient lui valoir une peine de prison à perpétuité ou la peine de mort.

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