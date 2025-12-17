Meurtres de Rob Reiner et son épouse Michele : une vidéo montre leur fils Nick quelques instants après leur mort

Une vidéo montre Nick Reiner en train de faire des achats dans une station-service juste après les meurtres de ses parents, Rob et Michele Reiner, pour lesquels il a été inculpé ce mardi.

Un calme glaçant. Une vidéo relayée par ABC montre Nick Reiner en train d’acheter une boisson dans une station-service, vraisemblablement peu de temps après qu’il a poignardé ses deux parents, le cinéaste Rob Reiner et son épouse photographe Michele, retrouvés morts à leur domicile dimanche dernier.



Newly obtained footage shows Nick Reiner purchasing a drink at a gas station moments before he was arrested.



He has been charged with the murders of his parents, renowned director Rob Reiner and his wife Michele Singer, according to court filings. https://t.co/twYsBQQiCOpic.twitter.com/Pfjfhdjrrc — ABC News (@ABC) December 17, 2025

Arrêté en pleine rue

Une autre vidéo, relayée par le NY Post, semble montrer le jeune homme de 32 ans, qui avait parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie depuis l'adolescence, juste quelques instants avant qu’il ne soit encerclé par la police et arrêté le 14 décembre près de l'Université de Californie du Sud.



Nick Reiner, qui vivait apparemment sur la propriété de ses parents, n'était pas chez lui lorsque les corps de ses parents ont été découverts, ont précédemment indiqué des sources policières.

Il a été inculpé mardi de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avec pour circonstance aggravante l’utilisation d’un couteau, a indiqué le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman. Ces accusations pourraient lui valoir une peine de prison à perpétuité ou la peine de mort.