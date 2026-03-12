Oscars 2026 : que contiennent les «goodies bags», ces sacs cadeaux hors de prix offerts aux nommés ?

Destinés à célébrer les nommés tout en offrant une visibilité mondiale à des marques émergentes, les sacs-cadeaux offerts aux Oscars atteignent cette année une valeur de 350.000 dollars.

Heureux gagnants d’une récompense ou pas, certains invités ne repartent pas les mains vides… Les nommés aux prochains Oscars qui se dérouleront ce dimanche 15 mars, recevront chacun, comme de tradition depuis plusieurs années, un «goodies bag». A savoir un sac-cadeaux – plutôt une valise - remplie de biens et de services de luxe tous plus onéreux les uns que les autres, si bien que la valeur de l’ensemble est cette année estimée à 350.000 dollars, selon Reuters (303.630 euros).

Organisée indépendamment de l'Académie des Oscars par Distinctive Assets, une société de marketing de divertissement basée à Los Angeles, cette profusion ultra-chic de faveurs se compose d’une gamme de cosmétiques et soins du corps haut de gamme, mais aussi d’expériences comme pas moins de cinq voyages emmenant les nommés de villas enneigées en Finlande aux plages du Costa Rica. Pour cette destination, c’est notamment une villa privée de luxe à 9 millions de dollars à Playa Hermosa, l'Essence of Dreams Luxury Private Villa, qui leur ouvrira ses portes et mettra à leurs services concierge, chef et chauffeur, détaille le New York Post.

contrats de mariage, pommeaux de douche, boissons au cannabis....

Du côté des services toujours, la valise-cadeaux propose à leurs propriétaires des conseils de design intérieur pour redécorer leurs propriétés. Le package comprend également des conseils juridiques spécifiques pour la rédaction de contrats de mariage par un célèbre avocat spécialisé dans… Les divorces de célébrités.

Le palais délicat des stars n’est pas oublié, avec quelques petites gourmandises à base de chocolat, fruits lyophilisés, et autre caviar végétal, mais aussi, plus surprenant, plusieurs lots de produits, à déguster ou à boire, à base de cannabis.

Sous-vêtements qui sculptent le corps, pommeaux de douche dernière technologie, portefeuilles de cryptomonnaie… La liste des offrandes est très longue... «Nos cadeaux exceptionnels aux nommés ne sont en aucun cas liés à leurs besoins», explique Lash Fary, fondateur de Distinctive Assets. «Nous tenons à saluer ces nommés remarquables tout en mettant en lumière les petites entreprises, les marques appartenant à des minorités, des entrepreneures et des entreprises engagées, à une époque où chacun a besoin d'un peu de légèreté et de divertissement.»

«Le sac-cadeau ‘Tout le monde gagne’ est devenu le lot de consolation par excellence», a ajouté Lash Fary. «Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les nommés nous ont marqués par leurs performances et leur talent exceptionnels. C’est un petit témoignage de notre estime, que nous espérons voir apprécié et partagé.»

La 98e cérémonie des Oscars se tiendra dans la nuit du 15 au 16 mars. L'événement sera animé par l'humoriste Conan O'Brien et présenté par de nombreuses autres stars.