Olivier Giroud dévoile de rares photos de sa fille Jade pour ses 13 ans

Heureux papa de quatre enfants, le footballeur Olivier Giroud a posté sur Instagram de rares clichés de son aînée, Jade, à l’occasion de son treizième anniversaire.

Habituellement discret sur sa vie privée, l'attaquant du LOSC Olivier Giroud a pris la plume pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa fille, Jade. Née en juin 2013, sa «tite ado» vient en effet de souffler sa treizième bougie, a-t-il rappelé ce jeudi en légende de sa publication, avant de conclure par un tendre «Love you».

Pour accompagner son message, l’attaquant de 39 ans, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro 2024, a posté deux photos de l'adolescente aux yeux bleus, fruit de ses amours avec Jennifer, sa femme depuis 2011.

Ensemble, ils ont également accueilli trois autres enfants : Evan, en 2016, Aaron, en 2018, et enfin la petite Aria, qui a pointé le bout de son nez en 2020. Une grande famille dont Olivier Giroud a toujours rêvé. Et son épouse ne manque d'ailleurs jamais une occasion de saluer ses qualités de père.

Dans les colonnes du «Parisien» en 2022, elle décrivait le footballeur comme «un papa poule», tout en reconnaissant qu'il pouvait se montrer «assez strict sur certaines choses». «Il se démultiplie avec nos quatre petits (...) et manifeste une infinie patience», avait-t-elle confié à propos de celui qui a longtemps été le meilleur buteur des Bleus, avant d'être tout récemment détrôné par Kylian Mbappé.