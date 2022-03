Covid-19 : qu'est-ce que «la toux du phoque», ce nouveau symptôme d'Omicron chez les enfants ?

Un nouveau symptôme du variant Omicron semble avoir fait son apparition, et les enfants seraient particulièrement touchés. La «toux du phoque» se manifesterait par une laryngite provoquant des quintes de toux aiguës et une respiration sifflante, semblables au cri du phoque.

Le variant Omicron provoquerait davantage de laryngites chez les enfants, et notamment les garçons de moins de 2 ans.

Ce sont les conclusions de médecins de l’hôpital pédiatrique de Boston, dans le Massachusetts (États-Unis), publiées dans la revue américaine Pediatrics.

Depuis le début de la pandémie, les médecins de l’hôpital pédiatrique de Boston auraient soigné 75 enfants concernés par ces symptômes et positifs au Covid-19 ; 81% d’entre eux auraient été contaminés par le variant Omicron.

New research led by Dr. Ryan Brewster has uncovered a potential link between the #Omicron variant and cases of #Croup in babies and young children. via @Forbes. https://t.co/mExu44EFkx

— Boston Children's (@BostonChildrens) March 17, 2022