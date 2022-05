Chine : elle vit dans une cabine téléphonique pendant 1 mois à cause du Covid

Dans la ville de Shanghai, en Chine, une femme a été contrainte de vivre pendant plus d'un mois dans une cabine téléphonique à cause de la quarantaine imposée par le gouvernement pour faire face à la recrudescence de cas de Covid-19.

Le mois dernier, dans certaines grandes villes du pays, le gouvernement chinois avait en effet ordonné à une partie de ses habitants de rester chez eux pour limiter une nouvelle fois la circulation du coronavirus.

À la suite de l'annonce d'un confinement assez strict, une femme en difficulté financière s'est retrouvée sans plus aucun endroit où aller. C'est ainsi qu'elle s'est installée dans une cabine téléphonique pour y vivre avec son chien.

Une situation qui a attisé la colère des habitants sur les réseaux sociaux. Selon Vice, la femme est une travailleuse immigrée d'une cinquantaine d'années. Elle sortait de manière occasionnelle pour promener son chien ou pour aérer sa couverture.

Un cas loin d'être isolé

Le média américain rapporte les propos du professeur Pun Ngai de l'Université Lgnan de Hong-Kong. Ce dernier explique que plusieurs travailleurs immigrés sont dans une situation très précaire comme la quinquagénaire.

«De nombreux travailleurs immigrés vivent au jour le jour et comptent sur leurs employeurs pour leur fournir un logement et de la nourriture. Avec la plupart des usines et des magasins fermés, ces derniers sont livrés à eux-mêmes».

Toujours selon Vice, la femme a vécu dans une situation à ce point terrible qu'elle aurait même été délogée de sa cabine en pleine nuit par des policiers, ces derniers jetant ses affaires sur le trottoir.

De son côté, le média chinois China Youth Daily indique que les autorités locales lui auraient par la suite proposé un logement. Une proposition qu'elle aurait décliné. Aujourd'hui, elle est de nouveau à la rue.