Fatigue : 3 boissons coup de fouet pour retrouver son énergie

Les dernières semaines avant les vacances sont souvent éprouvantes, tant la fatigue s’est accumulée et se fait sentir. Voici 3 boissons coup de fouet à consommer pour se rebooster en attendant la pause estivale.

le jus de citron

Pour bien commencer la journée et en pleine forme, rien de tel que le jus de citron. Parce qu’il est riche en anti-oxydants et regorge de vitamines C, ce breuvage est excellent contre la fatigue. Toutefois, évitez de le boire pur. Il est en effet plus sage de le consommer mélangé dans un verre d'eau. A noter que le jus de citron n’est pas recommandé pour les personnes souffrant d'attaques acides ou d'un système digestif fragilisé.

©Steve Buissinne de Pixabay

la bouteille DRINK ENERGY

Au rayon eaux fonctionnelles, aussi appelées «eaux améliorées», on peut se tourner sans hésiter vers l’eau Energy, de Drink Waters, au bon goût de fruit de la passion. Enrichies en minéraux et en vitamines, dont B1 et B6, et niacine, qui contribue à la réduction de la fatigue, cette boisson (3,50€ en grande surface) est idéale en cas de coup de mou. En plus, la bouteille est conçue en aluminium recyclé et se transforme en gourde.

©Drink Waters

Le thé matcha

©Owen Carver de Pixabay

Autre allié anti-fatigue : le thé matcha. Connu pour favoriser la bonne humeur, il apporte également une bonne dose d'énergie. Très concentré en L-Théanine, le thé matcha stimule la production de sérotonine, hormones du plaisir, et de dopamine, hormone du bonheur, qui joue notamment un rôle dans la motivation. Comme le café, le thé matcha libère de la caféine, mais plus lentement, pendant 4 à 6 heures. Ainsi, l’effet énergisant est plus durable.