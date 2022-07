Régime : cette épice naturelle permettrait d'avoir un ventre plat

Pour avoir un ventre plat, rien de tel que le curcuma. Ajoutée en petite quantité dans une soupe, une tarte, un smoothie, une poêlée de légumes, ou encore avec des viandes et poissons, cette épice jaune orangé est particulièrement recommandée dans le cadre d’un régime.

Le curcuma est un précieux allié pour affiner sa silouhette et avoir un ventre plat. Et pour cause, en plus d’être riche en vitamines et en béta-carotène, ou provitamine A, un antioxydant de la famille des caroténoïdes réputé pour son effet «bonne mine», elle contient du curcumine (ou diféruloyl-méthane), le pigment principal du curcuma.

limite l’accumulation de graisses

Cette molécule, qui appartient à la grande famille des polyphénols, est particulièrement reconnue pour accélérer la perte de poids. Plus précisément, cet ingrédient actif permet de limiter l’accumulation de graisses dans les tissus adipeux abdominaux et favorise leur combustion.

De plus, cette plante originaire du sud de l'Asie favorise la thermogenèse, un processus métabolique incitant l’organisme à produire de la chaleur et à brûler plus de calories. A noter que le thé vert, le piment, ou encore le gingembre, ont également un effet thermogénique.

agit contre la constipation

Si cette poudre, aussi surnommée safran des Indes, est un aliment de choix pour avoir un ventre plat, c’est aussi parce qu’elle agit contre la constipation et soulage les inconforts abdominaux, tels que les brûlures gastriques et les ballonnements.

Le curcuma aide à augmenter les bonnes bactéries intestinales, favorise la sécrétion et la production de bile, et contribue à rendre les corps gras plus solubles, facilitant ainsi la digestion des lipides. En résumé, c'est un véritable allié minceur.