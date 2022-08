Monopox, Mopox, Mpox ... Quel sera le nouveau nom de la variole du singe ?

Mi-juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé vouloir changer le nom de la variole du singe en raison de la stigmatisation et la discrimination que subissent les personnes souffrant de la maladie. Si la nouvelle appellation verra le jour dans «les quelques semaines» à venir, l’OMS détient déjà quelques propositions.

Ce n’est pas facile. Au 4 août 2022, 2.423 cas confirmés de la variole du singe ont été recensés en France. De l’autre côté de la planète, aux Etats-Unis, ce sont plus de 6.600 qui ont été confirmés, poussant les autorités à déclarer l’épidémie «urgence de santé publique».

Néanmoins, alors que le nombre de cas ne cesse d’augmenter, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mi-juin son intention de renommer la maladie.

En effet, le nom de «variole de singe» (aussi appelé «Monkeypox» en anglais) n’est pas apprécié par de nombreux responsables politiques et scientifiques. Il est d’ailleurs jugé stigmatisant pour les personnes qui en souffrent en raison de la présence du terme «singe» ou «monkey» dans l’appellation de la maladie.

«Hier, je me suis rendue au grand centre de vaccination, le vaccinodrome, contre la variole dite du singe, terme que je n’emploierai plus puisqu’il contribue à la honte que peuvent ressentir les personnes infectées qui hésitent à se faire dépister», avait d’ailleurs écrit Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole d’EELV, le 2 août dernier.

