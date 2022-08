Les symptômes de la dépression possiblement atténués par la vitamine D

Si cette thèse reste à consolider, plusieurs études ont déjà désigné la vitamine D comme un atténuateur de symptômes dépressifs.

Une vitamine excellente pour l’organisme et pour la santé mentale. Une étude sortie lundi 11 juillet dans une revue américaine, fait un lien direct entre la prise de vitamine D et l'atténuation des symptômes liés à la dépression. Cette conclusion fait suite à 41 études menées par la même équipe, qui a réussi à déterminer qu'en plus de ses nombreux bienfaits, la vitamine D parviendrait à réguler «diverses fonctions du système nerveux central».

Grâce à ces résultats, «de nouveaux essais cliniques de haut niveau» pourraient être réalisés «chez des patients souffrant de dépression», s’est réjoui Tuomas Mikola, l’auteur principal de l'étude. Ces études supplémentaires pourraient consolider la thèse d’un «rôle possible d'une supplémentation en vitamine D», dans le traitement de la dépression.

Une forte éventualité, mais toujours pas de certitude

Selon l’étude, l’atténuation des symptômes dépressifs concernerait aussi bien les personnes souffrant de troubles dépressifs majeurs que celles présentant des symptômes dépressifs plus légers.

Cependant, Tuomas Mikola a déclaré qu’il restait difficile d’affirmer avec certitude l’efficacité totale de la vitamine D : «Malgré la portée étendue de cette méta-analyse, la certitude des preuves reste faible en raison de l'hétérogénéité des populations étudiées et du risque de biais associé à un grand nombre d'études», a affirmé l’auteur sur Science Alert.