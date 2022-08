Covid-19 : cet anticorps serait capable de neutraliser tous les variants

Des chercheurs ont mis en évidence l'existence d'un anticorps capable d'empêcher les contaminations au Covid-19, avec tous ses variants.

Le futur de la lutte anti-Covid ? Deux études scientifiques ont révélé l’existence d’un anticorps capable de neutraliser tous les variants du Covid-19 découverts jusqu’ici.

La première, publiée dans la revue Nature Communications et décrite comme l’une des recherches les plus abouties menées sur les liens entre certaines protéines et les variants du Covid, a permis de détecter qu’une partie de celle appelée spike, qui permet au virus de pénétrer les cellules humaines, est commune à tous les variants. Les chercheurs ont remarqué que ce «bout» de protéine, appelé épitope, est vulnérable à certains anticorps.

L’étude pointe que l’un d’eux, baptisé VH Ab6, est capable de se développer et va se fixer sur l’épitope. Il peut ainsi permettre de bloquer les infections, et ce pour tous les variants.

Les scientifiques de l’étude estiment que les recherches devraient donc se concentrer sur le développement de traitements par anticorps qui cibleraient spécifiquement l’épitope de la protéine spike.

des essais concluants sur des souris

Leurs travaux rejoignent ceux d’une autre étude, publiée il y a peu également, dans la revue Science Immunology. Celle-ci mettait également en avant des recherches sur un anticorps permettant de neutraliser tous les variants connus du Covid-19. Les essais, réalisés sur des souris, étaient concluants.

En infectant les animaux et en relevant neuf groupes d’anticorps différents, ils ont découvert que l’un d'eux, qu'ils ont dénommé SP1-77, se montrait particulièrement efficace pour empêcher les contaminations. Et ce avec tous les variants.

Reste désormais à savoir s'il s'agit du même anticorps pour les deux études.