Ces 5 légumes verts qu’il faudrait manger régulièrement

Bien souvent les enfants font la grimace quand il s’agit d’en manger. Et pourtant les légumes verts sont particulièrement recommandés pour leurs bienfaits pour la santé.

Les nutritionnistes conseillent de manger au moins un légume à feuilles vertes chaque jour. En voici cinq qui sont particulièrement bons pour l’organisme.

Le brocoli

Riche en nutriments, dont la vitamine K, le phosphore et le calcium, ce légume crucifère est nécessaire pour une bonne santé osseuse. Ainsi, les femmes et hommes atteints d’ostéoporose ou victimes de fractures à répétition doivent en manger, cru ou cuit, plusieurs fois par semaine. Même conseil pour les enfants, les jeunes mamans et les personnes âgées.

La laitue

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la salade, plus précisément la mâche, représente une bonne source d’oméga-3. Ces acides gras sont indispensables à la santé mentale. Ils aident en effet à maintenir un bon équilibre nerveux.

Les épinards

Les épinards comportent beaucoup de nutriments, notamment de la vitamine E (3,98mg/100g) qui protège les cellules du vieillissement prématuré. Avec son goût sucré et sa texture lisse, il est aussi l’un des légumes les moins caloriques. Il se cuisine en salade avec les jeunes pousses ou bien cuit en accompagnement d’une viande par exemple.

Le chou de Bruxelles

Riche en fibres, ce chou de petite taille est assez peu populaire auprès des enfants. Pourtant, il concentre une véritable mine de bienfaits. Il contient de la vitamine C notamment utile pour favoriser l’absorption de fer. Le chou de Bruxelles est par ailleurs riche.

Le pissenlit

Délicieuses en salade accompagnée par exemple d’un chèvre chaud, les feuilles de pissenlit sont aussi très bonnes pour tout l’appareil digestif. Elles aideraient à guérir des troubles mineurs comme les ballonnements ou la constipation. Elles stimulent enfin le foie en activant la sécrétion biliaire.