Covid-19 : tout savoir sur le nouveau variant XBB détecté à Singapour

Alors qu’une résurgence du Covid-19 a été constatée à Singapour ces dernières semaines, un nouveau variant plus contagieux, dénommé XBB, y a été détecté le mois dernier avant de vite devenir majoritaire. A mesure qu'il s'étend, il laisse présager une arrivée prochaine en Europe. Voici ce que l'on sait.

Un nouveau variant du coronavirus et des questions. Détecté à Singapour et devenu majoritaire dans le pays le mois dernier, le variant XBB a depuis fait son apparition en Australie. Se propageant rapidement, il pourrait, selon certains experts, arriver en Europe dans les prochaines semaines.

Un variant issu d’Omicron

Le nouveau variant XBB a une spécificité : il possède cinq mutations lui permettant de «contourner davantage l’immunité acquise», selon Antoine Flahault, médecin épidémiologiste questionné par La Dépêche du Midi.

«Issu d’une combinaison de deux sous-lignages d’Omicron», le variant a un double effet : celui d’être plus contagieux et de coexister avec d’autres souches du SARS-CoV-2 afin de diminuer encore plus les personnes infectées.

Les vaccins actuels resteraient éfficaces

D’après les premières études concernant XBB, la vaccination actuelle serait efficace pour protéger des formes graves de ce nouveau variant, malgré une grande contagiosité.

«L’immunité à médiation cellulaire - celle qui permet à notre organisme de lutter contre les formes graves de Covid - n’est pas, à notre connaissance, contournée par ces nouveaux variants. Les vaccins, mono et bivalents devraient donc continuer à nous protéger efficacement contre les risques d’hospitalisation et de décès liés au Covid», a conclu le directeur de l'Institut en santé globale de la faculté de médecine de Genève dans le quotidien régional.

Pour endiguer la résurgence de l'épidémie, Singapour a décidé d'administrer à partir de ce vendredi le vaccin bivalent conçu par Moderna et Spikevax, ciblant spécifiquement Omicron, à certaines catégories de personnes, comme les 50 ans et plus.