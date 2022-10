Cancer de l'utérus : l'usage fréquent de produits de lissage des cheveux augmente le risque, selon une étude américaine

Une étude américaine établit pour la première fois un lien entre le risque de cancer utérin et l'utilisation fréquente de produits de lissage ou de défrisage des cheveux.

Proposés par de nombreux salons de coiffure, les produits chimiques de lissage des cheveux n'ont pourtant rien d'anodin. D'après une étude de l'Institut américain des sciences de la santé environnementale (NIEHS) publiée lundi 17 octobre, ils peuvent augmenter considérablement le risque de développer un cancer de l'utérus en cas d'usage fréquent.

Pour arriver à cette conclusion, 33.497 femmes américaines âgées de 35 à 74 ans ont été étudiées dans le cadre de ces recherches. Elles ont été suivies pendant près de onze ans, période au cours de laquelle 378 cancers de l'utérus ont été diagnostiqués.

To put this is context: uterine cancer is relatively rare but is increasing. We estimated an absolute risk of about 1.6% among non-users but about 4% among women who used these products >4 times/year

— Alexandra White (@alexandrajwhite) October 17, 2022