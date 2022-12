Covid-19 : êtes-vous éligible au deuxième rappel de vaccin ?

Le gouvernement semble peiner à convaincre les personnes à risque de recevoir une nouvelle dose de vaccin contre l Covid-19. Mais l’épidémie n’est pas finie, et les professionnels de santé s’inquiètent de la 9e vague.

La campagne automnale de vaccination, entamée le 3 octobre dernier, n’a pas vraiment convaincu les Français. En cause : deux ans de coronavirus, de nombreuses polémiques liées aux vaccins mais aussi une campagne de communication moins importante.

Pourtant, le ministre de la Santé et des solidarités, François Braun, et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ont rappelé l’importance de cette dose de rappel pour les publics les plus fragiles.

[#COVID19] Point épidémiologique du 1er décembre



Nette accélération de la circulation du SARS-CoV-2



Co-circulation des virus COVID-19, #Bronchiolite et #grippe : adoptons ensemble les gestes barrières



Pour consulter le PE https://t.co/8UQFpghv4m pic.twitter.com/hDPnBAfRhO — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) December 2, 2022

Qui est éligible ?

Vous pouvez bénéficier d’une nouvelle dose de rappel si vous êtes âgé de plus de 60 ans, que vous résidez dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans une unité de soins de longue durée.

Les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes sont également concernées. Mais aussi les proches des personnes à risque.

Autrement dit, si vous fréquentez régulièrement des personnes vulnérables, vous pouvez y prétendre, même si vous n’avez pas de comorbidité.

#COVID19 | Un geste bien répété finit toujours par payer





La nouvelle dose de rappel est recommandée dès 60 ans et pour toutes les personnes à risque de forme grave.





Pour être doublement protégé, vaccinez-vous aussi contre la #grippe.





RDV sur https://t.co/4fQMw4OFdU pic.twitter.com/LRECVxixY3 — Ministère de la Santé et de la Prévention (@Sante_Gouv) October 25, 2022

Où se faire vacciner ?

Les centres de vaccination à grande échelle ne sont pour la plupart qu’un lointain souvenir. Mais les médecins généralistes, les pharmaciens ou les infirmiers sont habilités à vous administrer la dose de rappel.

A savoir que les personnes âgées de plus de 80 ans et les plus fragiles peuvent se faire vacciner dans une intervalle plus resserrée, soit trois mois entre les deux injections.

Ces vaccins 2.0, en majorité à ARN messager, ciblent à la fois la souche originelle du virus et le variant Omicron (BA.1) ou proches de ce dernier. Ils sont recommandés afin de limiter les formes les plus graves du virus.

Au 1er décembre, moins de 10% des personnes âgées de plus de 70 ans avaient reçu une dose de rappel avec ces nouveaux vaccins. Une couverture vaccinale insuffisante, selon le gouvernement.