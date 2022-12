Doliprane : bientôt une pénurie du médicament pour les enfants ?

Beaucoup de Français l'ont remarqué, il faut parfois se rendre dans plusieurs pharmacies pour trouver du Doliprane. Si on ne parle pas encore de «pénurie», certaines formes du médicament sont pourtant introuvables comme le Doliprane en sirop, destiné aux enfants.

Les boîtes roses de Doliprane, bien connues des enfants et des parents en cas de douleurs, se font de plus en plus rares sur les étals des pharmacies. Pour cause, le manque de paracétamol mais aussi de maltilol, une substance artificielle sucrée indispensable à la fabrication du Doliprane en sirop.

Autre motif de ce manque : les infections de saison. En effet, la grippe, le Covid-19, le rhume ou encore les angines sont des maladies en recrudescence avec la baisse des températures.

Dans ce contexte, la vente de Doliprane est alors contingentée dans les officines. «On ne peut pas en commander autant qu’on veut pour pouvoir le stocker. Ils nous imposent une certaine quantité minimum pour que l’on puisse en avoir un petit peu et répondre à une certaine demande», a expliqué à CNEWS Bruno Fellous, pharmacien à Levallois-Perret.

Des alternatives possibles

Les professionnels se veulent néanmoins rassurants. Pour calmer les douleurs, d’autres formes du médicament peuvent être données aux petits. «Si un enfant a besoin de Doliprane 250 milligrammes, en fonction de son poids, rien ne vous empêche de couper le Doliprane ou un paracétamol effervescent», a-t-il ajouté.

Même si le fameux goût du sirop ne sera pas présent, les douleurs pourront tout de même être soulagées. Les professionnels de la santé recommandent également de diminuer la posologie : trois prises par jour toutes les huit heures au lieu de quatre toutes les six heures.