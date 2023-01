Philippe Juvin : «Réintégrer les soignants non-vaccinés ne réglera pas les problèmes de personnel dans les hôpitaux»

Invité de La Matinale ce lundi 2 janvier, le député LR des Hauts-de-Seine et professeur en médecine, Philippe Juvin, a affirmé que «réintégrer les soignants non-vaccinés ne réglera pas les problèmes de personnel dans les hôpitaux».

«Est-ce que vous accepteriez que votre grand-mère soit soignée par une infirmière qui est malade et qui a le Covid, parce qu'elle n'a pas été vaccinée, moi je ne l'accepterais pas», a lancé Philippe Juvin ce lundi, expliquant que s'il «acceptait que l'on ne veuille pas se vacciner pour toute la population», la situation était différente pour les soignants. «Pour les soignants, c'est un peu particulier. Car ils ont l'obligation de ne pas nuire à leurs patients», a-t-il avancé.

Les soignants non vaccinés font courir un risque

«Ce qui est certain, c'est que lorsque vous êtes un soignant vacciné, vous avez moins de risque d'être malade [...] et quand vous n'êtes pas malade, par définition, vous avez aucun risque de transmettre [un quelconque virus] à votre patient [...] C'est une donnée scientifique, les soignants qui ne sont pas vaccinés font courir un risque à leurs patients», s'est-il ainsi exprimé.

Et de poursuivre : «il y a une étude qui a montré très clairement que quand vous prenez une population de soignants et que vous étudiez les contaminations dans leur famille avec les gens avec lesquels ils vivent, il y a moins 30 % d'infections dans leur entourage familial, et donc on peut imaginer que pour leurs patients, ce soit la même chose».

«Je ne veux pas que l'on réintègre les soignants non-vaccinés, et d'ailleurs, cela ne réglerait pas le problème du manque de personnel», a finalement conclu celui qui assure que «l'accès aux soins est dégradé», que «des urgences sont fermées», qu'«il y a une surmortalité dans les hôpitaux» et qu'«on n'est pas bien soigné en France».