Anti-obésité : le remboursement des traitements Wegovy et Mounjaro lancé ce lundi en France

Les traitements anti-obésité Wegovy et Mounjaro vont désormais être remboursés à 65 % par l’Assurance maladie pour certains patients souffrant d’obésité sévère. Une avancée attendue, mais qui s’accompagne de critères d’éligibilité stricts et de nombreuses contraintes de prescription, limitant dans l’immédiat le nombre de bénéficiaires.

Une nouvelle étape va s’ouvrir dans la prise en charge de l’obésité en France. À partir de ce lundi, les médicaments Wegovy et Mounjaro, devenus des références mondiales dans la lutte contre le surpoids, vont entrer officiellement dans le dispositif de remboursement de l’Assurance maladie pour les patients répondant à des critères précis.

Le remboursement, fixé à 65 %, concerne uniquement les personnes souffrant d’obésité massive sans comorbidité ou d’obésité sévère accompagnée de complications médicales. La première prescription devra obligatoirement être réalisée par un médecin exerçant dans une structure spécialisée dans l’obésité, notamment les centres spécialisés (CSO), et être accompagnée d’un formulaire spécifique ainsi que d’une ordonnance sécurisée.

Cette procédure particulièrement encadrée pourrait ralentir l’accès au traitement. Les pharmaciens s’attendent d’ailleurs à une mise en œuvre complexe, avec un contrôle minutieux des prescriptions afin de vérifier que les médecins sont bien habilités à initier ces traitements.

Dans l’immédiat, les professionnels du secteur ne prévoient pas de hausse significative de la demande. Faute de rendez-vous disponibles dans les structures spécialisées, de nombreux patients continueront probablement à financer eux-mêmes leur traitement, dont le coût peut atteindre près de 280 euros par mois.

Un marché en plein essor malgré les contraintes

Pour bénéficier de la prise en charge, les patients devront également s’engager dans une prise en charge globale comprenant une alimentation moins calorique et une augmentation de l’activité physique. Une exigence qui soulève déjà des interrogations sur les modalités de contrôle de ces engagements.

Selon les estimations, près d’un million de Français pourraient théoriquement être éligibles au dispositif, même si le ministère de la Santé anticipe un nombre de bénéficiaires inférieur. Le coût pour l’Assurance maladie est évalué à une centaine de millions d’euros à l’horizon 2027.

En parallèle, le marché français des traitements contre l’obésité poursuit son expansion spectaculaire. Dix-huit mois après leur arrivée, ces médicaments représentent déjà plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et les ventes de Wegovy continuent de progresser chaque mois.

L’arrivée attendue de versions sous forme de comprimés pourrait encore accélérer cette dynamique, tandis que certaines complémentaires santé réfléchissent déjà à des dispositifs de remboursement supplémentaires pour les patients exclus de la prise en charge actuelle.