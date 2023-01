Voici la région d'Europe où l'espérance de vie est la plus longue

L'office de statistique de l'Union européenne a publié une étude qui révèle la région où l'espérance de vie est la plus longue.

Le soleil a du bon. L'agence publique Eurostat, dirigée par la Commission européenne, a révélé le lieu où l'on vit le plus longtemps, et il semblerait que le beau temps y soit pour quelque chose.

C'est en effet la Corse qui se classe à la première place de la région européenne où l'on peut espérer vivre le plus longtemps. Les femmes ont une espérance de vie de 87 ans, contre 84 ans pour les hommes.

Les Iles Baléares arrivent deuxième au classement avec une espérance de vie de presque 84 ans (83,9). Le bronze revient à la région grecque d'Epire, avec une longévité de 83,8 ans.

