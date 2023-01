Rhume : ces médicaments pourraient être dangereux, selon l'UFC-Que choisir

L'UFC-Que choisir alerte les consommateurs contre les effets indésirables liés à l’utilisation de médicaments contenant des antihistaminiques de première génération pour soigner le rhume.

Une mise en garde qui interpelle en plein hiver. Dans un article mis en ligne ce lundi sur ce site, l'UFC-Que choisir alerte les consommateurs français contre les effets indésirables liés à l’utilisation de médicaments contenant des antihistaminiques de première génération pour soigner le rhume. L’association de consommateurs a notamment ciblé les marques de médicaments antirhumes Fervex et Humex.

Ces dernières contiennent des antihistaminiques, habituellement utilisés contre les allergies, ainsi que des produits comme la phéniramine ou de la chlorphénamine.

Les essais cliniques réalisés sur ces deux substances ont prouvé un effet minime sur les symptômes du rhume les deux premiers jours de la maladie. Pire encore, elles deviennent totalement inefficaces après ces deux journées.

D’après les essais en laboratoire, la combinaison de ces substances avec le paracétamol a des effets bien plus convaincants sur le rhume. Le phéniramine et la chlorphénamine ne font pas effet sur les éternuements et sur l’écoulement ou l’encombrement nasal. Par conséquent, l'UFC-Que Choisir a indiqué qu’il était plus sage d’utiliser seulement du paracétamol en cas de rhume.

Des médicaments aux multiples effets indésirables

En revanche, ces deux composés chimiques peuvent avoir de graves effets indésirables sur les patients, notamment chez les personnes âgées. Ces antihistaminiques de première génération sont aussi des anticholinergiques. Ils ont pour effet d’assécher la bouche, de constiper, d’accélérer le rythme cardiaque et de brouiller la vision, selon l'UFC-Que choisir. Ils peuvent enfin provoquer de la confusion et des hallucinations chez certains patients.

Ces deux substances peuvent augmenter le risque de s’endormir, ce qui peut s’avérer dangereux pour un patient devant conduire. A noter aussi le risque de surdosage de paracétamol en cas de prise de ces médicaments avec des comprimés ciblant d’autres symptômes, pouvant entrainer des complications hépatiques irréversibles. En cas de doute, il convient donc de consulter son médecin ou pharmacien pour tout avis médical.