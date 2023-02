Les 5 aliments à éviter pour réduire les risques de cancer

En France, les cancers représentent la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. On sait aujourd’hui que l’alimentation joue un rôle prépondérant dans les risques de développer cette maladie. Si certains aliments sont bénéfiques pour le corps, d'autres en revanche peuvent faciliter la formation de cellules précancéreuses.

La viande rouge

Bœuf, veau, agneau… la viande rouge est réputée pour augmenter le risque de cancer colorectal. Le fer héminique qu’elle contient associé à des lipides alimentaires va entraîner la formation de composés toxiques. Les autorités sanitaires recommandent donc d’en consommer avec modération, soit 500 g par semaine. Par ailleurs, quand c’est le cas, il ne faut pas hésiter à y associer des aliments riches en antioxydants.

La charcuterie

La charcuterie est, elle aussi, classée comme cancérogène avéré pour l’homme. Une surconsommation, c’est-à-dire plus de 50 g par jour selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), augmente le risque de 18 %. Les sels nitrités qu’elle contient sont soupçonnés d’être les responsables. Leur usage permet de conserver la couleur rose du jambon malgré sa cuisson. De plus en plus d'industriels tentent de s'en passer.

Le sel

Un plat qui manque de sel n’est pas forcément mauvais pour la santé. En effet, sa consommation entraîne un risque accru de cancer de l’estomac. Elle altère la muqueuse gastrique. Il est donc recommandé de limiter sa consommation de sel et d’aliments salés comme les fromages ou la charcuterie.

©Photo by Emmy Smith on Unsplash

L’alcool

Les boissons alcoolisées contribuent à augmenter le risque de développer plusieurs cancers : ceux de la bouche, du pharynx, du larynx et de l’œsophage, ainsi que ceux du côlon et du rectum, du sein et du foie. L’éthanol qu’elles contiennent est transformé dans l’organisme en composés favorisant le développement de cancers.

Les compléments alimentaires de béta-carotène

Les fumeurs ou anciens fumeurs sont invités à ne pas consommer de compléments alimentaires à base de béta-carotène. Pris sous fortes doses, ces derniers peuvent être responsables de cancer du poumon.