Risque de Listeria : attention, ce fromage vendu chez E.Leclerc ne doit pas être consommé

Un fromage vendu en grandes surfaces fait l’objet d’un rappel sanitaire. Il est suspecté d’être contaminé par la bactérie Listéria monocytogenes.

Les autorités sanitaires viennent de lancer une nouvelle alerte. Le fromage Pecorino à la poire commercialisé dans l’hypermarché E.Leclerc de Trélissac (Dordogne), au stand à la coupe, est suspecté de contenir des traces de Listéria monocytogenes, une bactérie responsable de la listériose.

Le produit concerné par ce rappel a été vendu entre le 17 décembre et le 6 février. Les personnes qui l’ont encore dans leur réfrigérateur sont invitées à le rapporter au point de vente pour être remboursées.

Celles qui l’ont consommé et qui présentent de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. Pour information, la listériose est une maladie grave dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines.

#RappelProduit



PECORINO A LA POIRE - Rayon Fromage à la coupe





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Détection de Listéria monocytogèneshttps://t.co/2mBwGTCUbh pic.twitter.com/lfFJZF9Vg1 — RappelConso (@RappelConso) March 7, 2023

La Listeria est une bactérie qui peut fréquemment être retrouvée dans les produits crus, comme les fruits et les légumes mal lavés, les viandes peu cuites, les produits laitiers non pasteurisés, les fromages au lait cru, la charcuterie ou encore les poissons fumés et crus, indique le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.