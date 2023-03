Rappel de poisson frais : voici les lots concernés par un risque d'intoxication à l’histamine

Des barquettes de poissons frais vendues en grandes surfaces font l’objet d’un rappel de produit de la part des autorités sanitaires. Elles sont suspectées de contenir un taux d’histamine supérieur aux normes réglementaires.

Du thon albacore vendu dans des barquettes sous plastique a été retiré des rayons dans les grandes surfaces. Le site du gouvernement Rappel Conso a émis un bulletin d’alerte. Ces lots sont suspectés de contenir un taux d’histamine supérieur aux normes en vigueur.

Les produits sont vendus sous la marque Grand Frais et ont été commercialisés les 3 et 4 mars derniers dans les grandes surfaces Grand Frais, BioFrais et Mon Marché.

Les personnes qui ont encore les lots concernés sont invitées à les rapporter sur le lieu de vente afin de se faire rembourser. Il s’agit des produits aux références suivantes : C30620041 (date limite de consommation 08/03/2023) C30610082 (date limite de consommation 07/03/2023).

#RappelProduit



Pavé de thon albacore - Grand frais





Risques : Autres contaminants biologiques





Motif : Présence d'histamine supérieur au taux réglementaire.https://t.co/qaj0JAZ8GP pic.twitter.com/J6cM5Qlkbe — RappelConso (@RappelConso) March 13, 2023

L’histamine est une molécule biologique naturellement présente chez l’homme et les animaux. Normalement faible, son taux peut augmenter à température ambiante s’il y a eu, par exemple, des manquements dans la chaîne du froid.

La majorité des intoxications à l'histamine dues au thon

D’après l’Anses, entre 2012 et 2021, 85% des intoxications à l'histamine enregistrées par les Centres antipoison étaient dues à la consommation de thon et 7% aux maquereaux et 3% aux sardines.

L’intoxication à l’histamine présente les symptômes d’une allergie avec, par exemple, une crise d’urticaire et des démangeaisons. Elle se manifeste en général près de trente minutes après la consommation. Dans de rares cas, elle peut nécessiter une hospitalisation. Pour toute question, la marque invite les consommateurs à appeler le numéro suivant : 0478816800.