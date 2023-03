«Hara Hachi Bu» : Voici la méthode des japonais pour ne pas grossir et vivre plus longtemps 

Pour éviter de prendre du poids et vivre plus longtemps, il existe une méthode très prisée au Japon appelée «Hara Hachi Bu». Mais en quoi consiste-t-elle ?

La règle des 80 %. Au Japon, et plus précisément dans l’archipel d’Okinawa, de nombreuses personnes appliquent le «Hara Hachi Bu» afin de ne pas grossir et de prolonger son espérance de vie. Plus précisément, cette méthode consiste à arrêter de manger avant d’avoir atteint complètement le sentiment de satiété.

L’objectif est de ne pas manger à plus de 80% de sa faim, en misant sur une alimentation saine et équilibrée et sur des supers-aliments, c’est-à-dire riches en nutriments et micronutriments (baie de goji, soja, graine de chia…). En moyenne, les habitants d’Okinawa consomment 1.800 calories par jour, contre 2.100 à 2.500 calories en France.

Cette technique semi-restrictive permet ainsi de limiter l’absorption des calories et de s’autoriser un excès en dehors des repas sans pour autant prendre de poids. En Occident, pour ne pas dépasser les 80%, on peut par exemple sauter l’étape de l’entrée ou bien celle du dessert, chacun représentant environ une charge calorique de 20%.

En même temps, le «Hara Hachi Bu» permettrait de prolonger son espérance de vie. L'île d'Okinawa, appelée par les Japonais «le pays des immortels», compte en effet un grand nombre de centenaires - trois fois plus que dans le reste du monde - et de surcroît, ils vieillissent en bonne santé. Et ce régime alimentaire spécifique, largement appliqué, pourrait en partie expliquer la longévité des habitants.