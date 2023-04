Pieds gonflés : ces 4 solutions naturelles efficaces 

Chaleur, sédentarité, rétention d’eau, excès de sel… Le gonflement des pieds peut être lié à plusieurs facteurs et être douloureux. Voici 4 solutions naturelles efficaces pour soulager ses petons et ses jambes.

Se masser

Pour stimuler la circulation sanguine et atténue les symptômes, misez sur l’automassage. Il doit être réalisé de bas en haut, des orteils, aux genoux, jusqu’aux cuisses. Et n’hésitez pas à utiliser une crème à base de gingembre ou de menthe poivrée.

Surélever ses jambes

En cas de pieds enflés, ayez également le réflexe de surélever vos jambes, en position assise ou couchée, et en ayant préalablement enlevé vos chaussettes et chaussures. Cette technique permet de favoriser le retour veineux, et donc de réduire le gonflement.

Passer un jet d’eau froide

Autre allié : l’eau froide. Passez un jet d’eau froide, des pieds vers les genoux, et pendant environ 5 minutes. Cette technique attenue rapidement la sensation de jambes lourdes. Vous pouvez aussi tenter la douche écossaise en alternant entre eau chaude et eau froide.

Porter des bas de contention

Pour prévenir ou réduire l'enflure des pieds, il est vivement conseillé de porter des bas ou des chaussettes de contention. Ce dispositif permet de comprimer la jambe et la cheville et ainsi empêcher la dilatation des veines.