Voici 5 plantes drainantes pour éviter la rétention d'eau

Accumulation d’eau dans les tissus de l’organisme, la rétention d’eau entraîne des gonflements, généralement bénins, mais très désagréables. Et ce phénomène a tendance à s’accentuer avec la chaleur. Heureusement, pour soulager les symptômes et prévenir son apparition, on peut notamment compter sur le pouvoir des plantes.

La piloselle

Riche en flavonoïdes, cette plante diurétique à fleurs jaunes favorise l'élimination des toxines et aide l'organisme à évacuer l’eau retenue dans les tissus, réduisant ainsi les œdèmes, notamment des membres inférieurs, comme les chevilles et les jambes.

Le solidago

Le solidago, ou verge d'or, est connue pour contribuer au bon fonctionnement du système urinaire et rénal, et possède une action drainante. En cas de rétention d’eau légère, on peut en consommer sous forme de gouttes, de gélules, ou d’infusion.

La vigne rouge

La vigne rouge permet de soulager plusieurs problèmes circulatoires en tonifiant les veines. Or une mauvaise circulation sanguine peut provoquer de la rétention d'eau. De plus, elle présente des vertus diurétiques également appréciables si on souffre de ce trouble fréquent.

Le chiendent

Autre plante à privilégier : le chiendent. Cette plante souvent considéré comme une mauvaise herbe est la bête noire des jardiniers, mais dans le cadre d’un traitement ant-rétention, elle s’impose comme un allié puisqu’elle aide à éliminer les liquides en excès.

L'orthosiphon

Vous pouvez enfin opter pour l'orthosiphon, aussi appelée thé de Java ou moustache de chat. Originaire de l'Asie du Sud-Est, cette plante riche en potassium, et en polyphénols, substances aux propriétés antioxydantes, aide à évacuer les toxines.