Vaccination : voici le nouveau calendrier vaccinal pour 2023

Le ministère de la Santé vient de publier sur son site internet les changements apportés au calendrier vaccinal pour l’année 2023.

Le site internet du ministère de la Santé a publié mercredi 12 avril le nouveau calendrier vaccinal pour 2023. Plusieurs nouveautés sont à noter, comme l’extension de la vaccination contre les rotavirus à tous les nourrissons.

Le schéma vaccinal est ainsi de deux doses (à 2 et 3 mois de vie) pour le vaccin Rotarix, et de trois doses (à 2, 3 et 4 mois de vie) pour le vaccin RotaTeq.

Le vaccin contre la grippe recommandé pour les enfants de 2 à 17 ans

Les enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus peuvent bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière. La Haute Autorité de Santé recommande l’usage du vaccin administré par voie nasale. Si celui-ci est indisponible, d’autres vaccins contre la grippe disposent d’une autorisation de mise sur le marché chez l’enfant, et peuvent être utilisés.

Le vaccin MenQuadfi complète dorénavant l’offre de vaccination contre les infections invasives à méningocoque de sérogroupe A, C, W, Y.

Pharmaciens, infirmiers et sages-femmes habilités à prescrire et vacciner

Plusieurs changements sont également à noter du côté des praticiens. Sont désormais habilités à prescrire et administrer les vaccins : les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes. Les motifs de ces nouvelles habilitations seront révélés courant 2023 par le ministère de la Santé.

Les recommandations vaccinales, concernant les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b et à méningocoques, font aussi l’objet de modifications.

D’autres instructions, relatives à la vaccination des personnes immunodéprimées, seront dévoilées sur le site de la Santé publique, que les professionnels sont invités à consulter régulièrement.

Depuis 2022, professionnels comme usagers peuvent renseigner les vaccinations réalisées dans le carnet de vaccination électronique inclus dans «Mon espace santé», et connaître les prochaines vaccinations prévues selon l’âge.