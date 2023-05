Ces 6 signes à reconnaître chez un pervers narcissique

Le pervers narcissique, trouble de la personnalité rencontré surtout chez les hommes, se traduit par un comportement toxique. Voici les principaux signes permettant de reconnaître les individus qui en sont atteints et les éviter.

Le pervers narcissique est une personne toxique contre laquelle il faut se protéger. Ce trouble, identifié en 1986 par le psychiatre Paul Claude Racamier, se définit comme «une façon de se défendre de toute douleur ou contradiction interne en les expulsant pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant».

Concrètement, le pervers narcissique évacue ainsi sa douleur de différentes manières sur une autre personne pour ne plus souffrir lui-même. Le plus souvent, une personne devient perverse narcissique en raison d'une enfance difficile. Elle a grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle, marquée par des violences, des traumatismes et des abus.

Pour se protéger, l'enfant construit autour de lui un mur qui le coupe de sa vie émotionnelle et donc de son empathie. Et à l'âge adulte, cet égoïsme exacerbé se traduit par divers signes.

Un ego surdimensionné

Le premier signe d’un pervers narcissique est qu’il est égocentrique. Il rapporte tout à lui, il doit être le centre de l’attention. Il aura toujours fait mieux que vous, il aura toujours plus d’histoires à vous raconter.

il a une posture de victime

Le pevers narcissique a tendance à se victimiser. Dans son travail, il peut dire qu’il est le meilleur et qu'il n’est pas bien payé. Son entourage passé, ses ex ou ses anciens amis lui ont tous fait du mal. Il n’est jamais celui qui a causé des problèmes dans ses relations passées. Il emploie des mots violents pour critiquer son entourage pour se mettre lui-même en valeur.

il a souvent mauvaise réputation

Il faut que vous soyez attentif aux dires des personnes qui le connaissent et les comparer à ce que lui dit. Souvent, le pervers narcissique est très attaché à des valeurs de loyauté, d'honnêteté, et pourtant, il a des comportements aux antipodes.

Il dit vouloir un entourage sain mais il va se rapprocher de personnes malhonnêtes parce qu’elles sont riches ou ont du pouvoir. Toutes les personnes qui l'ont connu vous diront le contraire de ce qu'il vous dit.

il est un grand «séducteur»

Le pervers narcissique parvient à bien choisir sa victime et s’adapte à elle, il se présente à cette dernière comme l’homme idéal qui répond à tous les critères espérés. Cependant, il finira par montrer son vrai visage et ses cibles doivent se plier à tous ses caprices.

il n'éprouve Aucune empathie

Ayant eu une enfance traumatisante, il va mettre une carapace autour de lui pour ne plus être affecté. Cela va l’empêcher d’accéder à son empathie, il est incapable de se mettre à la place des autres ou de les comprendre profondément.

Le pervers narcissique se sent supérieur, il peut avoir des réactions violentes et se soucie peu des conséquences de ses actes. Le manque d'empathie est vraiment l'une de ses caractéristiques typiques, il ne ressent rien quand il fait du mal à autrui. Attention, il peut vous faire croire qu’il a de l’empathie, mais ce n'est qu'une ruse pour vous manipuler.

c'est un très bon menteur

En définitive, il ne faut pas perdre de vue que le pervers narcissique est un manipulateur. Il va mentir pour prendre le dessus sur sa victime, son but ultime étant de la rendre dépendante.

Les pervers narcissiques ont tendance à idéaliser l’amour et leurs standards sont souvent irréalistes. Lorsqu’ils débutent une nouvelle relation, ils peuvent être incroyablement sympathiques et faire sentir à l’autre qu’il est privilégié de faire partie de sa vie. Mais il ne s'agit que d'une illusion.