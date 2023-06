Infarctus : voici pourquoi les attaques cardiaques les plus dangereuses frappent le lundi, selon une étude

Dans une récente étude menée par la British Heart Foundation, les scientifiques ont conclu que les attaques cardiaques les plus dangereuses surviennent le lundi.

La British Heart Fondation est arrivée à des conclusions inattendues. Dans une étude publiée dimanche dernier et présentée lors d’une conférence à Manchester, les chercheurs ont relevé que les attaques cardiaques dangereuses arrivent le plus souvent le premier jour de la semaine. Pour arriver à cette conclusion, ces derniers ont analysé les données de 105.028 patients entre 2013 et 2018, hospitalisés en Irlande qui présentaient des cas d'infarctus du myocarde aigu (STEMI).

La reprise de la semaine de travail en cause ?





Les chercheurs ont donc trouvé un pic de STEMI le lundi. Concernant les explications de ce phénomène, seuls des hypothèses ont pu être émises.

«Nous avons trouvé une forte corrélation statistique entre le début de la semaine de travail et l'incidence de STEMI. Cela a déjà été décrit mais reste une curiosité. La cause est probablement multifactorielle, cependant, sur la base de ce que nous savons des études précédentes, il est raisonnable de supposer un élément circadien», explique le cardiologue Jack Laffan directeur des recherches. Le cycle de sommeil perturbé pourrait être une des raisons de la conclusion de cette étude.