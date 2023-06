Ces 5 sports les plus efficaces pour perdre du ventre 

Pour perdre du poids, et plus précisément du ventre, certains sports sont plus adaptés que d’autres. Voici les 5 activités qui sont particulièrement recommandées pour éliminer la graisse abdominale.

La course à pied

Pour maigrir du ventre, il faut privilégier des sports cardio, comme la course à pied. L'idéal est d'opter pour un entraînement fractionné, autrement dit, en alternant des phases de course à allure rapide et des phases de course lente.

la Marche rapide

Vous pouvez d’autre part essayer la marche rapide. Couplé à une alimentation variée et équilibrée, cet exercice, qui s’effectue en moyenne à une allure allant de 6 à 9 km/h, est très efficace pour réussir à retrouver un ventre plat.

la Corde à sauter

Pour déloger ce type de graisses, la corde à sauter est un très bon allié. A condition bien sûr d’en faire régulièrement. Vous pouvez par exemple effectuer une séance de 20 à 30 minutes, deux à trois fois par semaine.

Le vélo

Le vélo est un gros brûleur de calories. Pour éliminer un maximum de cellulite accumulées sur le ventre, vous pouvez plus précisément vous tourner vers le RPM, un cours de vélo collectif pratiqué en salle, et au rythme de la musique.

Le gainage

En plus d’une activité endurante, il est conseillé de faire des exercices de musculation. Et s’il y en a bien un qui vous aidera à affiner et à raffermir cette zone, c’est le gainage. Et n’hésitez pas à alterner planche classique et oblique.