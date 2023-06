Santé : une taie d’oreiller non lavée abriterait 17.000 fois plus de bactéries que des toilettes en une semaine

Dans un rapport publié mi-juin, le fabriquant de matelas Amerisleep alerte sur la présence de trois millions de bactéries sur une taie d’oreiller non lavée depuis sept jours, soit 17.000 fois plus que sur un siège de toilette en une semaine.

Au-delà de cette durée étudiée, le nombre de bactéries prolifère de manière exponentielle. Après deux semaines sans lavage, une taie d’oreiller regroupe 5,98 millions de bactéries, puis 8,51 millions après trois semaines et 11,96 millions après quatre semaines.

© NSF.org et Laboratory-Tested Germ Samples

Pour parvenir à ces résultats, la société américaine s’est appuyée sur les données relevées par NSF.org (une organisation mondiale indépendante qui teste et certifie les produits), ainsi que le Laboratory-Tested Germ Samples (un laboratoire de test des échantillons de germes).

«Lorsque vous vous mettez au lit, vous contaminez votre linge de lit avec les cellules mortes de la peau (environ 50 millions par jour), la sueur, le maquillage, les lotions, les cheveux et tout ce que vous avez ramassé pendant la journée. Cela inclut aussi du pollen, des squames d'animaux, des moisissures fongiques, des particules de saleté, des bactéries et des particules virales», détaille le Dr Hadley King, dont les propos ont été rapportés par le New York Post.

Une taie d’oreiller à changer tous les deux jours

Afin d’endiguer la prolifération des bactéries, il est recommandé par les spécialistes de changer les taies d'oreiller tous les deux jours et les draps toutes les semaines. Toutefois, bon nombre de personnes ne respectent pas ce conseil.

«Les cellules mortes de la peau et la sueur constituent de la nourriture pour les acariens, les attirant dans votre lit et les aidant à se multiplier», analyse le Dr King.

Selon une enquête menée au Royaume-Uni, près de la moitié des hommes changent leurs draps tous les quatre mois. Une période fortement réduite quand ces derniers sont en couple, d’après cette même source.