Covid-19 : il n'est désormais plus possible d’obtenir un certificat de test ou de rétablissement

L’application TousAntiCovid est mise en sommeil depuis vendredi 30 juin. Ses usagers ne peuvent donc plus y récupérer un certificat de test ou de rétablissement du Covid-19.

C’est fini ! L’application TousAntiCovid a été «mise en sommeil» vendredi 30 juin. La mise en sommeil d’une application signifie que celle-ci ne sera plus mise à jour.

Il n’est donc plus possible pour les usagers de la plate-forme de récupérer un certificat de test ou de rétablissement du Covid-19, un document qui était notamment exigé lors de l’été 2021.

Durant cette période, l’application TousAntiCovid était nécessaire pour traverser la frontière, car il fallait fournir un certificat de test Covid-19 négatif - ou de rétablissement - en plus de son attestation de vaccination, pour être autorisé à partir en vacances hors de la France.

Désormais, à l’issue d’un test PCR ou antigénique dédié à détecter le Covid-19, les laboratoires d’analyses médicales délivrent un simple compte-rendu des résultats, comme pour n’importe quelle prise de sang.

L’autre changement réside du côté des informations remontées aux autorités sanitaires, qui s’occupent de surveiller l’évolution du virus. Dorénavant, seuls les résultats des tests PCR - réalisés donc en laboratoires - leur seront transférés, et non plus les tests antigéniques, réalisés par les pharmaciens.

C’est un nouveau tournant dans les modifications d’encadrement du Covid-19. Depuis le 1er mars dernier, les tests (antigéniques et PCR) ne sont plus pris en charge à 100% par l’Assurance maladie, excepté pour certaines catégories de personnes, dont les mineurs, les 65 ans et plus, ou encore les patients immunodéprimés.