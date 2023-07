Gökotta: quelle est cette méthode suédoise tendance qui permet de passer une bonne journée ?

Pour bien commencer la journée, certains misent sur le Gökotta. Mais en quoi consiste cette méthode tout droit venue de Suède ?

Pas toujours facile de se lever du bon pied. Heureusement, il existe des méthodes pour se réconcilier avec les matins difficiles et faire le plein de bonne humeur, comme le Gökotta. Essentiellement pratiqué pendant la période printanière et estivale, ce rituel suédois consiste à se lever tôt pour profiter de la nature et du chant matinal des oiseaux.

Pendant une dizaine de minutes, ou plus si vous avez le temps et l’envie, faites un tour dans un parc à proximité de chez vous, dans votre pâté de maison, ou mettez-vous simplement sur votre balcon, ou dans votre jardin, l’essentiel étant d’être au calme, de se connecter à son environnement.

Être actif et proche de la nature dès l’aube aurait des effets bénéfiques sur la santé mentale, en limitant notamment le stress et l’anxiété. Le Gökotta permettrait également d’améliorer ses capacités cognitives. Ce rituel est surtout connu pour réguler notre rythme circadien, qui détermine nos périodes actives et nos périodes de veille en fonction de la lumière.

Le fait de s’exposer dès le matin à la lumière naturelle favorise en effet le processus de réveil, booste l'organisme, et la sensation de bien-être. Et pour cause, les premiers rayons de lumière augmentent notre taux de sérotonine, l'hormone dite de la bonne humeur, et de l’énergie.