Santé : voici les aliments qui diminuent le risque de cancer du pancréas

Depuis plusieurs années, les chercheurs experts des maladies cancéreuses se penchent sur les fruits, les légumes, les épices et les plantes. Et pour cause, bon nombre de ces aliments contiennent des molécules actives, qui auraient des vertus préventives anticancéreuses.

Des résultats étonnants. Plusieurs recherches sur la cancérologie ont révélé que des aliments naturels comme certains légumes contiennent des molécules actives qui ont des bienfaits préventifs contre le cancer du pancréas.

Gros avantage, ces légumes sont loin d'être exotiques, puisqu'on y trouve par exemple le céleri et le persil, qui contiennent de l’apigénine et de la lutéoline, deux molécules actives particulièrement efficaces pour prévenir le cancer du pancréas.

Et pour cause, elles bloquent la formation des nouveaux vaisseaux sanguins stimulés par l’inflammation, et indispensables à la progression des tumeurs. Consommer régulièrement des aliments riches en apigénine et lutéoline préviendrait le développement de plusieurs cancers.

Une alimentation saine qui réduit de 15% les risques de cancer

En se penchant sur ces recherches, les experts ont découvert que l’addition de ces molécules bienfaitrices aux cellules cancéreuses dérivées de cet organe provoquait un arrêt complet de leur croissance.

Elle déclenche ainsi un programme de mort cellulaire par apoptose, un processus cellulaire essentiel. Celui-ci joue un rôle majeur dans la prévention naturelle du développement d'un cancer dans un organisme, car il élimine les cellules endommagées ou mal placées.

Grâce à ces observations, les chercheurs ont pu illustrer l’influence positive que peuvent avoir plusieurs végétaux sur les risques de cancers.

Une étude observant des habitudes alimentaires suivies chez 540.000 personnes a montré qu’une alimentation basée sur une consommation modérée de sucre, de gras, d’alcool, et composée d’une variété de fruits, de légumes et de grains entiers, peut réduire de 15% les risques de développer un cancer du pancréas.