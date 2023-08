Voici le petit déjeuner parfait pour la rentrée de vos enfants

Pour commencer l’année scolaire en pleine forme et être attentif en classe, le petit déjeuner est essentiel. Mais tous les menus ne se valent pas. Voici le repas parfait pour la rentrée de vos enfants.

L’heure de la rentrée va bientôt sonner. Et pour bien démarrer la journée et cette nouvelle année scolaire, il ne faut surtout pas faire l’impasse sur le petit déjeuner, particulièrement chez les enfants.

Comme l’explique le nutritionniste Jean-Michel Cohen, «un petit déjeuner chez les enfants c’est 20% des apports énergétiques de la journée», en sachant qu’ils ont besoin «entre 1300 et 1400 calories».

La priorité le matin, «c’est de leur donner de l’énergie, alors que chez l’adulte le petit déjeuner a moins d’importance», ajoute-t-il. Plus précisément, selon l'expert en nutrition, auteur de «La méthode Cohen» (éd. First»), le petit déjeuner parfait doit contenir des sucres lents, apportés par exemple par «une tranche de pain tartinée de beurre».

un bon chocolat chaud maison

Dès le matin, ils en sont moins friands, mais «un œuf ou une tranche de jambon» sont aussi de très bons alliés. Si on a le temps, à la place des tartines, on peut également leur préparer «des pancakes, avec un peu de confiture ou du sucre». Ensuite, «il est important d’ajouter un fruit, entier, sous forme de compote, ou de smoothie», pour les vitamines.

Côté boissons chaudes, Jean-Michel Cohen recommande d’opter pour du chocolat chaud. «Le cacao contient des bonnes graisses, le lait des protéines, et ce breuvage fait généralement plaisir aux enfants», à condition toutefois d’«acheter du vrai cacao que la parent sucrera lui-même».

Et si vous leur donnez des biscuits ou des céréales, «il ne faut pas culpabiliser», affirme Jean-Michel Cohen. Il y a certes des matières grasses et du sucre, «mais ce n’est pas grave, à cet âge, et pour être en forme toute la matinée, ils en ont besoin». Néanmoins, pour les céréales, il est préférable qu’«elles ne dépassent pas les 420 calories pour 100 grammes».