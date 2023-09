Fatigue : 5 astuces pour booster son énergie

Quand la fatigue se fait ressentir et s'installe, il faut réagir. On peut consulter un professionnel de santé si besoin, mais on peut aussi essayer d'adopter de nouveaux réflexes. Voici des astuces et des conseils pour se rebooster.

Boire du thé matcha

En cas de fatigue, misez sur le thé matcha. Connu pour favoriser la bonne humeur, il apporte aussi une bonne dose d'énergie. Concentré en L-théanine, le thé matcha stimule la production de sérotonine, l'hormone du plaisir, et de la dopamine, l'hormone du bonheur, qui joue notamment un rôle dans la motivation.

AVOIR DES HORAIRES DE COUCHER fixes

Pour bien dormir et vous sentir plein d’énergie, il est essentiel de vous endormir dans de bonnes conditions. Il est notamment recommandé de garder des horaires de coucher stables pour ne pas perturber l'horloge interne, et ce, même le week-end. Et le matin, filer sous l’eau chaude. La douche chaude favorise en effet l'éveil.

Pratiquer une activité physique

Autre arme anti-fatigue : le sport. Et pas besoin de courir 10 km tous les jours. Vous pouvez par exemple opter pour une session de corde à sauter, deux à trois fois par semaine. Équilibre, posture, cardio, renforcement musculaire… Ce petit accessoire facile à utiliser, qui sollicite et dynamise tout le corps, vous aidera à remonter la pente.

Consommer du jus de citron

Pour être en pleine forme, rien de tel que le jus de citron (sauf si vous avez un système digestif fragilisé). Parce qu’il est riche en antioxydants et regorge de vitamines C, ce breuvage est excellent contre la fatigue. Toutefois, évitez de le boire pur. Il est en effet plus sage de le consommer mélangé dans un verre d'eau.

S’octroyer une petite sieste

S’octroyer un petit somme en pleine journée est très important. Il aide restaurer ses systèmes d’éveils et sa vigilance. Mais pour être efficace, confirme le neurologue Marc Rey, président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), la sieste doit être de courte durée, entre 10 et 20 minutes.