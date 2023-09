Botulisme à Bordeaux : comment la maladie se propage-t-elle ?

La maladie neurologique provoquée par la toxine botulique a fait un mort et causé l’hospitalisation de neuf personnes. Tous avaient consommé des sardines d’un bar bordelais.

Une maladie mortelle dans 5 à 10% des cas. Parmi ces statistiques figure une personne décédée ce mardi 12 septembre des suites d’une intoxication alimentaire à la toxine botulique, tandis que neuf personnes sont encore hospitalisées à Bordeaux et en Île-de-France.

Toutes avaient fréquenté le Tchin Tchin Wine Bar, un établissement bordelais du centre-ville, et y avaient consommé des sardines. Le restaurateur, interrogé par Sud-Ouest, a reconnu qu'une «forte odeur» émanait d'un lot de conserves de sardines stérilisées faites maison. Il a affirmé en avoir jeté plusieurs, et avoir gardé celles qui «paraissaient saines et ont été servies aux clients».

Le botulisme est une maladie rarissime - 0,5 cas pour un million d’habitants selon le ministère de l’Agriculture - qui touche les adultes comme les enfants.

À petite dose, le Clostridium botulinum est utilisé à des fins thérapeutiques ou cosmétologiques - le botox en contient. Parmi les motifs des cas recensés ces dernières années, figurent des injections douteuses de botox. La toxine peut - plus rarement - se contracter par le biais d’une blessure.

Mais le facteur d’intoxication le plus fréquent reste l’ingestion d’aliments périmés ou mal stérilisées.

La mauvaise hygiène alimentaire comme cause principale

Figurent en tête de liste les aliments en conserves et sous-vide. Les aliments à risques de contamination, présents dans le guide de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) sont les suivants : charcuterie, poisson séché ou mariné, emballé sous vide, conserves de végétaux, ainsi que le miel chez les enfants de moins de 1 an.

Plusieurs règles rappelées par l’OMS sont à respecter rigoureusement pour éviter l’intoxication à la toxine botulique. Parmi elles figurent la conservation des aliments à bonne température et le lavage des mains.

Le respect des principes d’hygiène alimentaire est impératif pour éviter le botulisme. Il ne faut pas consommer un aliment qui présente une couleur ou une odeur anormale, ou dont la boite de conserve est gonflée.

Aussi, il est important de respecter la chaîne du froid, de consommer rapidement les produits après leur ouverture et les plats après leur préparation. Il faut également respecter les dates limites de consommation.