Le matin serait le meilleur moment pour faire du sport afin de perdre du poids, d’après une étude 

Pour maximiser sa perte de poids, il vaudrait mieux pratiquer une activité physique le matin, révèle une étude américaine.

Quand on souhaite perdre quelques kilos, il n’y a pas de secret, il faut brûler plus de calories qu’on en consomme. Pour se faire, on fait attention à ce que l’on met dans son assiette et/ou on pratique un sport régulièrement. Mais pas à n’importe quel moment de la journée.

En effet, pour optimiser sa perte de poids, il vaudrait mieux se dépenser le matin, selon une étude menée par des chercheurs américains et publiée récemment dans la revue «Obesity». Plus précisément, les spécialistes recommandent de faire du sport entre 7h et 9h du matin.

Après avoir étudié les données de 5.285 adultes, âgés de 20 ans ou plus, les chercheurs ont conclu que les personnes qui faisaient de l'exercice le matin avaient un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à celles qui faisaient leur séance de sport à midi ou dans la soirée.

En moyenne, les sportifs du matin avaient un IMC de 27,5, et ceux du midi et du soir un IMC de 28,3. Mais comment expliquer cette différence ? Selon les experts, on est «plus susceptible de faire du sport sur la durée quand la séance est réalisée le matin plutôt qu'à midi ou le soir». Et pour perdre du poids, il faut faire preuve de régularité.

Toutefois, les chercheurs précisent que d’autres études plus approfondies, et avec un échantillon plus large, sont nécessaires pour affiner et confirmer ces résultats.