Voici les 5 meilleurs sports pour améliorer son cardio 

Pour entretenir sa santé cardiovasculaire et gagner en endurance, certains sports sont plus adaptés que d’autres. Voici les meilleures activités physiques pour améliorer son cardio.

La course à pied

Pour renforcer son cœur, rien de tel que la course à pied. Accessible et peu coûteux en termes d’équipements, ce sport est idéal pour améliorer ses capacités respiratoires, à condition de s'entraîner régulièrement, à savoir 2 ou 3 fois par semaine, et au moins 30 minutes. Vous pouvez opter pour un rythme continu, en respectant une allure ou pour un entraînement fractionné, autrement dit, en alternant des phases de course à allure rapide et des phases de course lente. A noter qu’il vaut mieux courir moins longtemps mais plus souvent. Ce qui compte le plus pour progresser, ce n’est pas la durée, mais la répétition.

Le vélo

Le vélo est également très bénéfique pour renforcer le système cardiovasculaire. Le fait de pédaler régulièrement entraîne une baisse du rythme cardiaque au repos. Et quand le cœur bat plus lentement, il dépense moins d’énergie et s'économise. En plus, le vélo est un sport à faible impact, les microtraumatismes sont ainsi moins fréquents, et il peut se pratiquer à l’extérieur, dans un appartement, ou en salle. Mais pour avoir de bons résultats, il est important de pédaler à la bonne intensité, sans aller à toute allure, et à la bonne fréquence. Vous pouvez par exemple faire 2 voire 3 séances de 30 minutes par semaine.

La natation

Pour travailler la respiration, le souffle et l’endurance, vous pouvez également miser sur la natation. Comme pour la course à pied, vous pouvez alterner des longueurs avec un rythme soutenu avec des longueurs à un rythme normal, ou bien faire un entraînement avec une intensité faible, mais plus long sur la durée. Il est également recommandé de varier les nages : une longueur en crawl, sur le dos, puis en brasse… Ce sport aquatique va tout particulièrement solliciter l'appareil cardiovasculaire car la position allongée facilite le retour du sang vers le cœur. De plus, c’est un véritable allié minceur. En moyenne, une heure de natation permet de brûler entre 500 et 900 calories.

La marche rapide

A mi-chemin entre la marche de promenade et la course, la marche rapide est un véritable sport d'endurance. Elle s’effectue en moyenne à une allure allant de 6 à 9 km/h. A chaque pas, le mouvement du pied et des jambes propulse le sang vers le haut, à travers tout le corps. Douce et adaptée à tous, la marche rapide diminue ainsi les risques de développer des maladies cardio-vasculaires et contribue à réduire la pression artérielle. Pour renforcer son cardio, il est recommandé de faire une séance de 30 minutes par jour. Au cours de celle-ci, n’hésitez pas à bien accentuer le mouvement des bras.

Le ski de fond

En montagne, le ski de fond est le sport cardio par excellence. Peu traumatisant pour les articulations et très complet, le ski de fond sollicite tous les muscles du corps (bras, jambes, fessiers…), travaille l’équilibre et la coordination, et permet de développer ses fonctions respiratoires et cardiovasculaires. Toutefois, peu de personnes ont la possibilité d’en faire toute l’année. Si vous êtes un amateur de sports de glisse, vous pouvez également chausser vos rollers ou vos patins à roulettes et enchaîner les virages, les slaloms, et les sprints pour mettre du rythme à votre séance et varier les stimulations cardiaques.