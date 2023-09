Infection urinaire : voici 5 aliments à privilégier 

L’infection urinaire est une inflammation de la vessie qui se manifeste par un besoin fréquent d'uriner et une sensation de brûlure à la miction. Voici les aliments à privilégier pour prévenir et soulager une cystite.

La cranberry

Pour réduire le risque d’infection urinaire, causée dans 90% des cas par la bactérie Escherichia coli, misez tout particulièrement sur la cranberry, ou canneberge. Ces petites baies rouges contiennent une molécule protectrice. Appelée proanthocyanidines (PAC), cette substance empêche l’adhésion des bactéries sur la paroi de la vessie.

Le kéfir

Privilégiez aussi les produits laitiers fermentés, comme les yaourts à la grecque ou encore le kéfir. Préparé à l'aide de grains de kéfir, un agrégat de bactéries et levures, ce breuvage originaire du Caucase est naturellement riche en probiotiques, des micro-organismes vivants connus pour restaurer et améliorer la santé de la flore vaginale.

Les artichauts

Les artichauts sont quant à eux riches en prébiotiques, des nutriments dont se nourrissent les probiotiques. D’où l’intérêt d’en consommer régulièrement. Ce légume a également des propriétés diurétiques. Autrement dit, il va favoriser la miction et, de cette manière, empêcher les bactéries d'adhérer aux parois des voies urinaires.

Les oignons et l’ail

Pour combattre les agents pathogènes responsables de la cystite, infection qui touche majoritairement les femmes, et éviter les récidives, n’hésitez pas à ajouter des oignons et de l’ail cru dans vos préparations. Ces condiments sont des antiseptiques et des anti-inflammatoires naturels, et ils boostent le système immunitaire.

les bananes

Il est également conseillé de consommer des aliments dits «alcalins» comme par exemple les bananes, mais aussi les épinards, les courgettes, les asperges, et l'aubergine. Ils permettent de limiter l’acidité urinaire. Quand l'urine est trop acide (pH inférieur à 5,5), cela favorise le développement des bactéries responsables de la cystite.