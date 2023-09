Voici les 5 aliments les plus riches en polyphénols 

Les polyphénols forment une grande famille de molécules antioxydantes. Ils sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, stimulent les défenses immunitaires, et permettent de ralentir le vieillissement cellulaire. Voici 5 aliments riches en polyphénols.

Le raisin noir

Dans la famille des polyphénols, on retrouve entre autres le resvératrol, un composé présent en grande quantité dans la peau et les pépins du raisin noir, et qui protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres.

L’artichaut

Pour faire le plein de polyphénols, rien de tel que l'artichaut. Plus précisément, ce légume, qui se mange aussi bien cuit que cru, contient de la cynarine et de la lutéoline, connues pour stimuler la production de bile et ainsi améliorer l’absorption des nutriments et la digestion.

Le Chocolat noir

Bonne nouvelle pour les gourmands, le chocolat est lui aussi riche en polyphénols (catéchine et épicatéchine). Mais le noir uniquement. A noter que plus le pourcentage de cacao est élevé, plus la teneur en polyphénols est importante.

Le Thé

Pour avoir une belle peau et maintenir son système cardio-vasculaire en bonne santé, on peut compter sur le thé. Ce breuvage possède trois principaux éléments : les catéchines, des polyphénols présents dans le thé vert, les théaflavines et les théarubigines, contenus dans le thé noir.

les fruits rouges

Outre le raisin, misez également sur les fruits rouges. Framboise, fraises, cassis, myrtilles, cerises… Ils sont gorgés d'anthocyanes, des polyphénols qui participent au bon fonctionnement de la circulation sanguine et fortifient les vaisseaux.