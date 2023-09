Entorse de la cheville : quels sont les premiers gestes à accomplir ?

L’entorse de la cheville est une lésion fréquente qui n’est pas à prendre à la légère. Après ce traumatisme, il faut appliquer le plus rapidement possible le protocole «G-R-E-C». Voici plus précisément en quoi consiste ce traitement.

G pour glace

A la suite d’une entorse, une lésion des ligaments, il faut appliquer rapidement une poche de glace sur la zone, ou le fameux sachet de petits pois congelés. Laissez la glace sur la lésion pendant 15 minutes, mais pas plus. Durant ce laps de temps, le froid va entraîner une vasoconstriction, c'est-à-dire une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins, et ainsi faire dégonfler l’œdème.

R pour repos

Il faut également mettre l’articulation au repos. Pour ce faire, arrêter les activités sportives et soulager la cheville avec des béquilles. Généralement, vous pouvez reprendre vos activités lorsque votre cheville n'est plus douloureuse et dès lors que vous pouvez sautiller sur le pied concerné. Mais avant de reprendre le sport, demandez quand même conseil à votre médecin.

E pour Élévation

Que ce soit en position assise ou allongée, pensez également à garder votre cheville blessée surélevée, en sachant que quelques centimètres suffisent. Dans le lit, vous pouvez par exemple poser votre pied sur un coussin bien rembourré. Cela aura pour effet de favoriser le retour veineux, de limiter l’accumulation de liquide inflammatoire, et de diminuer l’enflure.

C pour compression

Autre geste à adopter : la compression. En cas d’entorse, il est en effet recommandé de comprimer le membre traumatisé à l’aide d’une bande élastique (strapping) ou d’une attelle dotée de deux coussinets en gel. Attention cependant à ne pas trop serrer la cheville.