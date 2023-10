Pancréatite : voici les aliments à éviter absolument 

Quand on souffre d’une pancréatite, inflammation du pancréas pouvant nécessiter une hospitalisation, plusieurs aliments sont à éviter. Voici ceux à ne surtout pas mettre dans votre assiette pour ne pas aggraver les symptômes.

Le fromage

En cas d’inflammation du pancréas, organe jouant un rôle essentiel dans le processus de digestion, il est indispensable de réduire ses apports en graisses, surtout les graisses saturées et d'origine animale, comme le beurre, la crème fraîche, et le fromage.

La charcuterie

Veillez également à limiter votre consommation de viande rouge et de charcuterie, des aliments, là encore, trop riches en graisses saturées. Privilégier les viandes blanches, comme le poulet et la dinde, qui sont sources de protéines et pauvres en lipides.

Les bonbons

Les bonbons, les gâteaux, et toutes les autres gourmandises contenant une grande quantité de sucres simples sont néfastes car ces aliments vont sursolliciter le pancréas. Idem pour les sodas et les jus de fruits industriels.

L’alcool

Toutes les boissons alcoolisées sont à proscrire. Et pour cause, les calculs biliaires et/ou la consommation excessive d’alcool sont les principales causes de la pancréatite, qui entraîne des douleurs abdominales intenses, ainsi que des nausées et des vomissements.

Les frites

Pour ralentir l’évolution de la maladie et limiter les récidives, il est impératif de limiter les aliments frits et gorgés d’huile, comme les frites et les chips. Le pancréas va avoir du mal à les digérer. Optez plutôt pour une cuisson à l’eau, papillote, ou à la vapeur.