Voici pourquoi il ne faut pas rester assis trop longtemps

Selon une récente étude américaine, rester assis trop longtemps serait nocif pour la santé. Cette position des plus primaires augmenterait le risque de dépression et d’anxiété.

Qu’y a-t-il de plus banal que de rester assis ? Sur son canapé devant une bonne série télévisée, sur la chaise d’un café accompagné d’un bon livre ou devant l’ordinateur de son bureau lors d’une journée de travail... Cette position des plus communes serait pourtant sournoise. Une étude qui le démontre a été publiée en septembre dernier dans le Journal de l’Association médicale américaine. Elle a été réalisée sur 49.841 personnes de 60 ans ou plus, entre 2013 et 2021.

Les participants portaient un traqueur d’activité pour enregistrer leurs mouvements et leurs temps d’immobilité. Au cours de l'étude, il a été démontré que «la démence» était l'une des plus grosses répercussions provoquées par le fait d'être assis trop longtemps.

Un déclin des aptitudes mentales

Cette pathologie est un terme général qui désigne un déclin des aptitudes mentales assez grave pour interférer avec la vie quotidienne. Sur son site officiel, l’OMS a rappelé que la démence couvrait «plusieurs maladies qui affectent la mémoire, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes».

Les recherches réalisées ont démontré que les personnes assises pendant dix heures ou plus chaque jour ont 8% de risques en plus de développer une démence au cours des sept années suivantes. Pour les individus qui restent immobiles plus de douze heures dans une journée, le risque est supérieur à 63%.

Attention toutefois, si le sport est souvent cité en prévention de ce déclin, l’étude réalisée par les universités de Californie du Sud et de l’Arizona a expliqué que l'activité physique, même pratiquée tous les jours, ne résolvait pas tout. Les personnes qui pratiquent un sport sont aussi sujettes que les personnes immobiles à développer une démence. «Il semble que l’on ne puisse pas échapper aux risques en faisant de l’exercice», a résumé le professeur David Raichlen, coauteur de l’étude.

A l'origine d'autres maladies graves

Les recherches ont également prouvé que rester assis pendant de longues heures augmenterait les douleurs au dos, évidemment, mais aussi les risques de dégénérescence musculaire, de maladies cardiaques, de diabète, de cancer du colon, et même d'un décès prématuré. La cause de ces menaces serait une mauvaise circulation du sang en position assise.

Malgré les résultats accablants, restons debout

Yann Coudrec, un kinésithérapeute, a été contacté par le Huffington Post en janvier 2015 et a donné une petite astuce pour éviter que la position assise ait des répercussions sur notre santé mentale ou physique. «Il faut faire des pauses de 45 secondes toutes les 45 minutes», a-t-il déclaré à nos confrères. Au travail, le professionnel de santé a conseillé de se déplacer jusqu'à la photocopieuse, ou encore d'aller directement voir son collègue de travail plutôt que de s’adresser à lui par mail.

Chaque jour, il est possible d’adopter quelques habitudes qui permettront de gagner quelques années d’espérance de vie supplémentaires comme : faire des étirements, téléphoner debout (en marchant, c’est encore mieux), rester debout le plus longtemps possible dans les transports en commun, travailler debout (depuis votre îlot de cuisine, par exemple).